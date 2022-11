VIDEO FV, Rifinitura viola: out Gonzalez e Sottil

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, che domani sarà attesa dalla trasferta in Lettonia contro il Riga per l'ultima giornata della fase a gironi della Conference League: come già fatto in precedenza, i viola hanno scelto di effettuare l'allenamento di rifinitura a Firenze, presso il centro sportivo Astori, e non nel Paese in cui poi domani giocheranno la partita (la stessa cosa era stata fatta prima delle trasferte contro I. Basaksehir ed Hearts). I primi giocatori ad entrare in campo sono stati Marco Benassi e Gaetano Castrovilli, che da ieri è tornato ufficialmente (se pur in parte) al lavoro con i compagni. Continuano a mancare all'appello sia Nico Gonzalez (che sta proseguendo il suo lavoro in palestra) sia Riccardo Sottil, assente per i presunti problemi alla schiena. Aggregati anche i Primavera Krastev, Distefano e Favasuli alla prima squadra.

Ecco foto e video realizzati dalla nostra redazione: