VIDEO FV, Marotta: "Rocco? Rispetto ma non replico"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente a Coverciano in occasione dell'edizione 2024 del premio Nereo Rocco, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha così parlato della stretta attualità ai microfoni della stampa presente (tra cui FirenzeViola.it):

Il livello in Serie A si è alzato?

"La griglia delle interessate alla vittoria è la stessa da anni, ci aggiungerei l'Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto e per la posizione acquisita in questi anni. Tra quelli c'è chi vincerà lo Scudetto".

Vuole rispondere alle accuse di Commisso?

"No, ho tanto rispetto ma l'Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Federazione e UEFA impongono di rispettare".