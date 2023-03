VIDEO FV, MANDRAGORA E QUARTA: "MOMENTO POSITIVO, IMPORTANTE ERA TROVARE CONTINUITÀ"

Fonte: Dagli inviati ai Gigli, Niccolò Santi e Mirko Giogli

Nel pomeriggio Rolando Mandragora e Lucas Martinez Quarta sono intervenuti, insieme alle giocatrici viola Pauline Hammarlund e Milica Mijatovic, al Fiorentina Store Gigli, per incontrare i tifosi. Oltre un centinaio di persone, tra cui molti giovanissimi, infatti si sono messi in fila per foto e autografi. Ecco foto-video e le parole dei due giocatori raccolte dagli inviati di Firenzeviola.

ROLANDO MANDRAGORA - Il primo a prendere la parola è stato Rolando Mandragora: "Stiamo vivendo un momento positivo e stiamo ottenendo risultati che è la cosa più importante. Eravamo alla ricerca di continuità che è arrivata ed adesso abbiamo questa sosta per ricaricare le energie e prepararci a questo mese difficile che arriverà"

Il Lech? "Inizieremo a studiarla a breve. Sarà sicuramente una partita impegnativa come tutte le partite in Europa che hanno delle difficoltà. Dovremo cercare di affrontarla nella migliore condizione possibile e dovremo cercare di fare risultato"

Coppa Italia? "La partita con la Cremonese nasconde molte insidie, la Cremonese mette in difficoltà tante squadre, ha eliminato il Napoli e la Roma quindi è un'avversaria da temere e le partite vanno tutte giocate prima di sentirle vinte e affrontarle con la massima concentrazione e dobbiamo superare il turno".

LUCAS QUARTA - Ha poi parlato ai giornalisiti presenti tra cui Firenzeviola anche Lucas Quarta che ha parlato del suo primato come duelli vinti: "Sono contento del lavoro che stiamo facendo con la squadra, perché abbiamo trovato continuità di risultati che è la cosa più importante. E poi è un premio che sto facendo dall'inizio e quindi sono contneto di aiutare così la squadra"

Carte in regole per un trofeo? "Ci può stare. Dobbiamo sognare ma sempre con umiltà come fatto finora. Poi le partite si devono giocare ma abbiamo tutto per arrivare in finale

Come mai non in Nazionale? "Non lo so, è difficile, non dovete chiedere a me. Io sono contenti della strada che sto facendo ed ho trovato continuità. Non so se mi chiameranno alle prossime convocazioni ma io devo continuare a lavorare"