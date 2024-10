Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

La Fiorentina è in partenza in questi minuti per San Gallo dove domani alle 18.45 affronterà la squadra svizzera per il secondo turno della "fase campionato" di Conference. La squadra, come si vede dalle immagini realizzate da Firenzeviola, è infatti arrivata all'aeroporto di Peretola da dove partirà per la Svizzera.