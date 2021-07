VIDEO FV, La Curva è a Moena: cori, petardi e...

La Curva Fiesole e i suoi ultras hanno raggiunto Moena: in occasione del secondo weekend di ritiro e dell'amichevole di domani contro la Polisportiva C4 Foligno, alcune decine di rappresentanti del tifo organizzati si sono spostati in Val di Fassa per seguire il lavoro della Fiorentina sulle Dolomiti. Cori di sostegno alla squadra ("Vogliamo undici leoni"), fumogeni e petardi sono stati esplosi nel momento in cui viola sono scesi in campo. Ecco il video di FV: