VIDEO FV, In campo: out Callejon. Dusan-Maleh…

Tutta la squadra in campo per la seduta del mattino: mancano all'appello Callejon (che sta continuando a fare terapie), Vlahovic e Maleh: quest'ultimi non sono infortunati ma stanno solo svolgendo lavoro di recupero. Nulla di preoccupante insomma, come già avvenuto altre volte è solo una routine dopo le fatiche del giorno prima. Presente invece con i compagni Bonaventura. Ecco il video della distribuzione delle casacche: