VIDEO FV, Fuori programma: viola invitati ad un battesimo

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Curioso fuori programma alla fine dell'allenamento al centro sportivo del Preston. Da un appartamento privato adiacente dove si stava festeggiando un battesimo alcuni giocatori viola sono stati invitati accanto al giardino per posare per alcune foto. Alcuni, come Mandragora, Parisi e capitan Biraghi sono entrati per festeggiare e brindare con i padroni di casa e i loro invitati. Ecco le immagini realizzati da Firenzeviola