VIDEO FV, Cantiere e partite? Capienza al 50%

La corsa contro il tempo per avere il restyling dello stadio entro i tempi previsti (2026) comporta un grande dubbio al quale Fiorentina e Comune dovranno dare presto la risposta ossia se la squadra viola continuerà a giocare al Franchi. Il sindaco Nardella lascia ovviamente la decisione alla Fiorentina: "Per quanto riguarda la decisione per la concomitanza delle partite e il cantiere questa è una decisione che dovremo prendere in accordo con la Fiorentina perché sarà la società a dover esprimere prima di tutto la propria esigenza. Ci sono due opzioni che sono state sperimentate in Italia: c'è l'ipotesi di continuare a giocare con il cantiere in corso, il che richiede più tempo per l'esecuzione dei lavori e c'è l'opzione di giocare fuori dal Franchi. Questa decisione la prenderà la Fiorentina, noi siamo tranquilli e li supporteremo e li assisteremo in tutti i passaggi affinché non ci siano problemi dal punto di vista sportivo e logistico".

E l'ingegnere Giacomo Parenti (nel video sotto) spiega di quanto si ridurrebbe la capienza in caso di concomitanza: "Con i lavori in corso e la Fiorentina in campo, ci sarebbero meno del 50% dei posti disponibili allo stadio, perché i cantieri occuperebbero il 50% dello stadio più servirebbero delle aree cuscinetto"