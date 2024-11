VIDEO FV, Biraghi: "Firenze va capita ma ti entra dentro"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Cristiano Biraghi ha parlato direttamente dal palco dell'evento che si sta svolgendo a Palazzo Vecchio sulla presentazione del libro "Istinto Puro", autobiografia di Sebastien Frey, presentato anche stamani al Viola Park, quando l'ex portiere ha speso belle parole per il capitano viola. Queste le parole del giocatore nel video realizzato da FirenzeViola.it: "E' un piacere essere qui e aver fatto questa sorpresa a Seba, anche se non abbiamo giocato insieme l'ho conosciuto in questi anni in cui è tornato a Firenze. Ho visto le belle parole che ha detto su di me e lo ringrazio, non è scontato. Complimenti per il libro, per la grande carriera che ha fatto e per quello che ha dato a Firenze. Penso che non ci sia bisogno di ricordarlo e mi fa tanto piacere essere qui. Ormai sono otto anni che sono qua, forse anche troppi (ride, ndr).

Firenze è una città che va capita, una piazza che va capita. Però quando la capisci ti entra dentro e poi fai fatica a farne a meno. Io sono qui da tanto tempo e posso dire che si sta veramente bene. Non è un caso che chi ha giocato per tanto tempo a Firenze torna sempre volentieri qua. Questo vuol dire che Firenze ti lascia qualcosa di importante".