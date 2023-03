VIAREGGIO CUP, Viola in semifinale: battuto l'Honved

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

La Fiorentina accede alle semifinali della Viareggio Cup: decisivi i calci di rigore contro l’Honved (battuto 3-2) con gli errori dal dischetto in sequenza di Fabiankovitz e Bezzeg, oltre a quello di Pinter. Per i viola invece i gol di Mignani, Gudelevicius e Ievoli. Errore per i toscani da parte di Mendoza. La Fiorentina dunque ritrova le semifinali della Coppa Carnevale a cinque anni di distanza dall’ultima volta (Fiorentina-Juventus 4-1 del 2018) dove affronterà una tra Sassuolo, Torino e Bologna.