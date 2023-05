VENUTI, Dà l'addio: striscioni della Fiesole e saluto ACF

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Al 90' omaggio per Lorenzo Venuti dalla Fiesole e della Fiorentina stessa, con lo speaker che lo salutava e lo ringraziava dopo gli anni passati in viola, visto che non rinnoverà e dunque questa era l'ultima partita al Franchi per lui. "Fieri di te, grazie per sempre uno di noi" e "L'orgoglio mio più grande è quello d'esser fiorentini. Lollo uno di noi".