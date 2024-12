VARELA, La Fiorentina è favorita ma noi siamo preparati

Fonte: da Guimaraes, Tommaso Loreto

Bruno Varela, portiere e capitano del Vitoria Guimaraes ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Fiorentina rilasciando queste dichiarazioni: "Aspettiamo una partita difficile vista la qualità dei giocatori e la storia della Fiorentina. Loro sono i favoriti. Sono preparati per questo tipo di sfida, sono motivati e competitivi ed è chiaro che come noi vogliono raggiungere gli ottavi di finale".

C'è un portiere in Italia che segue in particolare e cosa ne pensa di De Gea?

"Mi piace molto Maignan del Milan ma anche De Gea per tutto ciò che ha fatto in Premier League. Sarà un piacere affrontarlo se dovesse scendere in campo".

Cosa pensa del percorso che avete fatto in Conference?

"È stato un bel percorso, come portiere e come calciatore. Il nostro obiettivo è arrivare agli ottavi. Abbiamo parlato nello spogliatoio anche di come è stato difficile arrivare fino a qui ma anche di quanto è bello potersi confrontare contro squadre di questo livello e in generale con club di altri paesi in giro per l'Europa".

Ci sono delle priorità nella vostra stagione tra campionato e Conference?

"Noi ci impegniamo allo stesso modo sia in Portogallo che in Europa. Nella nostra Liga ci sono solo squadre portoghesi che vengono seguite dai tifosi locali, mentre in Europa hai gli occhi di tutti addosso ma per noi non cambia niente, affronteremo le partite con lo stesso impegno".