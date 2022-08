TWENTE, Clima disteso in allenamento. Brama in forse

In casa Fiorentina cresce l'attesa per il match di domani col Twente, gara che potrebbe dare ai viola l'accesso al girone di Conference League. Una partita cruciale sia per la squadra di Vincenzo Italiano che per quella di Ron Jans, anche se gli olandesi non sembrano accusare per niente la tensione. Gli inviati di FirenzeViola.it al centro sportivo di Hengelo, dove il Twente sta svolgendo l'allenamento della vigilia, riportano e documentano di un clima disteso e scherzoso, coi giocatori particolarmente allegri e sorridenti durante alcune esercitazioni simile al classico gioco della bandierina. Questo, insieme all'estrema disponibilità dello staff nei confronti dei giornalisti, disegna un clima decisamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Italia alla vigilia di un big-match.

Dalla sgambata di stamani anche un'indicazione di formazione: il capitano, Wout Brama, si sta allenando col gruppo ma senza forzare. Per questo è presumibile che il centrocampista classe '86 non sia della gara (almeno dal primo minuto) domani.