TUDOR, A Firenze soffrono tutti come cani ma noi no

Al termine del pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico dell'Hellas Verona Igor Tudor. Ecco le sue parole: "Il Verona oggi ha fatto una grande gara, penso che nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio ma a Firenze squadre molto più blasonate di noi soffrono come cani: oggi noi non abbiamo sofferto così e questo mi rende orgoglioso. Sono contento, è un buon punto. Se c'era una squadra che doveva vincere, era il Verona. Il calo del secondo tempo? E' normale che in partita soffri ma noi abbiamo retto bene. Ci sono state però tre situazioni nel secondo tempo in cui ci è mancato solo l'ultimo passaggio per far gol. Il duello Caprari-Torreira? Gianluca ha faticato tanto a marcare a uomo Torreira, ma ero contento della sua prova. La Fiorentina in palla dopo la Juve? Qualcosa dopo la prova di Coppa ha perso nello smalto ma se oggi i viola hanno faticato è merito nostro. Prendiamo volentieri questo pari. Simeone? E' sempre stato un ragazzo straordinario, andava solo stimolato".