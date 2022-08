TERRACCIANO SUPER, BENE I CENTRALI, CABRAL BATTAGLIERO

TERRACCIANO - Battuto dal tiro di Vlap, poi respinto da Cabral, è attento sul primo tiro cross che lo chiama in causa oltre al tentativo da fuori area di Zerrouki. Reattivo anche nelle conclusioni in arrivo nella ripresa sfodera il miracolo in pieno recupero, 7,5

VENUTI - Gestisce bene la sua corsia di competenza limitando a dovere gli inserimenti avversari, e nel finale tiene alta la guardia, 6,5

MILENKOVIC - Subito reattivo è abile nel pulire la propria area di rigore sui primi palloni, stesso dicasi per tutto il primo tempo. Trattiene il nervosismo nella ripresa e alla fine la diga tiene anche grazie a lui, 7

IGOR - Il suo rientro è subito una buona notizia per tutta la difesa come dimostrano gli anticipi puntuali e soprattutto la deviazione in apertura di secondo tempo che evita a Terracciano un intervento complicatissimo. Rimedia due gialli ravvicinati, il secondo pare severo, ma fa ampiamente il suo dovere, 6,5

BIRAGHI - Pochi tentativi in profondità ma anche buona copertura di fronte ai tentativi olandesi in particolare di Cerny. Gara da capitano, 6,5

BONAVENTURA - Si sacrifica molto nei momenti di maggior sofferenza, quando il Twente spinge, e non fa mancare la sua personalità, 6

Dal 45'st Benassi - S.v.

AMRABAT - Ha personalità nel ricevere palla, spesso nella costruzione dal basso direttamente da Terracciano, e nei duelli fisici non si tira mai indietro, 6,5

MALEH - Sembra esser quello che soffre di più la fisicità del Twente e sul pallone dalla destra di Ikonè manca di poco la deviazione sotto porta. Un filo sotto l’intensità dei suoi compagni di squadra, 5,5

Dal 15’st MANDRAGORA - La sua rovesciata meriterebbe il gol che solo la sfortuna del palo gli nega dopo una splendida rovesciata, 6

IKONÈ - Più concreto del solito è tra le note più positive del primo tempo, anche per l’iniziativa della destra conclusa con il cross basso che Maleh non riesce a deviare. Conferma la serata positiva costringendo il portiere Unnerstall all’uscita dalla propria area ma si divora anche l’occasione che poteva chiudere il conto in anticipo sul novantesimo. Stavolta sono più le luci che le ombre, 6

Dal 45'st QUARTA - S.v.

CABRAL - Sul primo corner non è puntuale sul pallone alto ma si fa perdonare con un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol. Costringe al giallo il capitano avversario Propper e non sfigura sia nella prima frazione di gioco che nella seconda. Battagliero 6,5

Dal 25’ JOVIC - Ha il merito di avviare l’azione più pericolosa della gara poi non finalizzata da Ikonè. Bello anche lo scavetto per il tentativo di Mandragora anche se nel recupero non è lucidissimo su una ripartenza a campo aperto, 6

SOTTIL - Partenza in sordina anche per la marcatura stretta ma nelle occasioni del primo tempo c’è anche la sua firma con una buona percussione che obbliga il portiere Unnerstall all’angolo. Si rivede in avvio di ripresa con un altro tentativo sventato dal portiere olandese. Guizzante, 6,5

Dal 25’st GONZALEZ - Suo l’assist per Ikonè nella migliore occasione della partita, 6

ITALIANO - Conferma Ikonè rispetto alla gara di Empoli e tiene inizialmente in panchina Gonzalez, per il resto c’è Cabral al centro dell’attacco. La qualificazione dei suoi ragazzi al girone di Conference arriva al termine di una partita tosta, in un ambiente infuocato e contro un avversario arcigno. Anche per questo ha valore doppio, 6,5