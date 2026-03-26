Dagli inviati “Solo per la maglia”, Polverosi: “La Fiorentina è qualcosa di diverso dalle vittorie”

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Nella conferenza stampa andata in scena nella sala del Gonfalone al Palazzo del Pegaso per presentare l'evento "Solo per la maglia" che si terrà domani al teatro Niccolini e che riunirà diversi campioni viola per celebrare i cento anni di storia della Fiorentina, ha parlato Alberto Polverosi. Queste le sue dichiarazioni: "Archivi Polverosi è nata perché da quarant'anni la Fiorentina è stato il centro del mio lavoro. Questo è il quarto anno della trasmissione che abbiamo incentrato ovviamente sul centenario. Da qui è nata l'idea dell'evento di domani con la volontà di collegarsi al legame tra i giocatori e gli allenatori della storia del club con Firenze. Ecco perché abbiamo chiamato l'evento "Solo per la maglia".

Avessi dovuto fare le Fiorentine che hanno vinto avremmo avuto difficoltà a trovarne tanti. La Fiorentina per i fiorentini e i toscani è qualcosa di diverso, non è legata ad una vittoria, è una specialità particolare di Firenze. La Fiorentina è un altro modo di sentire la squadra. Ecco perché abbiamo scelto di invitare quegli ex giocatori e allenatori che sono rimasti legati alla Toscana".