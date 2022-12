SAPONARA, Stiamo bene. Castrovilli? E' tranquillo

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, DUNCAN: RISCHIO DI FORFAIT ANCHE PER OGGI Non arrivano notizie confortanti sul fronte di Alfred Duncan, a poche ore dalla sfida di questo pomeriggio tra la Fiorentina e l'Always Ready: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'affaticamento muscolare che ha messo ko il centrocampista nelle ore precedenti... Non arrivano notizie confortanti sul fronte di Alfred Duncan, a poche ore dalla sfida di questo pomeriggio tra la Fiorentina e l'Always Ready: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'affaticamento muscolare che ha messo ko il centrocampista nelle ore precedenti... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina dopo la sonora vittoria contro i boliviani degli Always Ready per 9-0 quest’oggi si ritroverà al Centro Sportivo Davide Astori per la seduta odierna intorno alle ore 11 per preparare al meglio il triangolare di sabato contro la Rapid Bucarest e il... La Fiorentina dopo la sonora vittoria contro i boliviani degli Always Ready per 9-0 quest’oggi si ritroverà al Centro Sportivo Davide Astori per la seduta odierna intorno alle ore 11 per preparare al meglio il triangolare di sabato contro la Rapid Bucarest e il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi