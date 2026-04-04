Dagli inviati Sammarco: "Ecco cosa ci ha detto Guida. Fagioli? Un trend che c'è in Italia..."

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Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lla Fiorentina: "Abbiamo fatto un'ottima partita, con tante occasioni, è stato bravo De Gea e noi davanti un po' meno precisi. C'è da segnalare qualche errore dell'arbitro in occasione del gol della Fiorentina. Ha fermato un'azione quando eravamo quasi in area avversaria e in più ha fatto riprendere da 15 metri più indietro, senza lasciare spazio alla giocata".

Che spiegazione ha dato Guida?

"Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini".

Fagioli esagera?

"Un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non c'è un segnale da parte degli arbitri non si cambia".

Cosa si porta a casa?

"Porto a casa rabbia e rammarico, la squadra ha dimostrato che può giocare, che può trovare buoni palloni per gli attaccanti e gli esterni. Su Belghali: può giocare a destra o sinistra, con Bernede e Frese si è creata una buona connessione".

Cos'è successo con Suslov?

"Non gli ho parlato. Avete visto cos'è successo".

Volete ancora far punti?

"Eravamo carichi anche prima della partita. Abbiamo fatto una partita seria, peccato per le occasioni sprecate".

Il cambio di Orban?

"Volevamo cambiare qualcosa, aveva sbagliato qualcosa di troppo, ma il suo atteggiamento all'uscita ci sta, è venuto subito a darmi la mano in spogliatoio, ci tiene molto. Oyegoke ha fatto un'alra ottima partita, può migliorare ancora".