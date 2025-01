RICCI, Soddisfatti per il risultato. Da piccolo vicino ai viola

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Il centrocampista del Torino Samuele Ricci ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine del pareggio contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Questi pareggi in rimonta ci portano grande autostima. Si è visto qualcosa di diverso in campo e fuori da parte nostra. Tutti crediamo in noi stessi per tornare quanto prima alla vittoria”.

Su cosa sta mancando per vincere: “La determinazione c’è, magari spesso sono gli episodi che ci penalizzano. Ma per come si era messa la partita, siamo molto soddisfatti”.

Su cosa è cambiato nell’ultimo periodo: “Oltre al modulo, c’è stato anche un cambio di mentalità. Ci sono dei segnali diversi e positivi”.

Se è mai stato vicino alla Fiorentina: "Confermo che i viola quando ero piccolo erano molto interessati a me. Fui invitato allo stadio per vedere l'ambiente ma poi ho deciso di andare ad Empoli perché era più vicino: fu la decisione migliore per me. Poi non so se sono stato cercato successivamente dalla Fiorentina".