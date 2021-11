RICCI, Che gioia vincere il derby così. Vlahovic...

Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli, ha così parlato dal Premio Maestrelli a Montecatini: "Ancora la sbornia non è passata, siamo contenti, abbiamo vinto una partita importantissima per tutti. La dedichiamo al nostro mister dopo il suo problema familiare. Siamo rimasti lì fino alla fine, la Fiorentina era sull'1-0 ma finché l'arbitro non fischia non è finita: abbiamo fatto 2-1 in due minuti, una gioia incredibile vincere un derby così".

Cullate speranze superiori alla salvezza?

"Il nostro unico obiettivo è quello, se viene qualcosa in più siamo felici".

Che impressione le ha fatto la Fiorentina?

"Hanno giocatori importanti, secondo me hanno fatto una buonissima partita. Il calcio però è anche questo, ci sta di perdere al novantesimo".

Cosa rappresenta questa stagione?

"Una cosa incredibile poter giocare in Serie A così giovane, nella squadra che mi ha cresciuto. Ho il colore azzurro addosso da quando ero bambino e mi sta dando motivazioni in più".

Con l'U21 state crescendo.

"Sì, abbiamo fatto buonissime partite e risultati, ora dobbiamo qualificarci all'Europeo. Stiamo crescendo, ce la mettiamo tutta".

Pensa anche a eventuali Olimpiadi?

"Certo, come tutti. Però dobbiamo affrontare una partita dopo l'altra senza pensare troppo in grande".

Ora con l'Empoli per consolidarvi.

"Abbiamo impegni ravvicinati fino a Natale, il nostro dovere è dare continuità e continuare così".

Che soddisfazione è questo premio?

"Grande, sono davanti a gente di spessore. Ogni premio fa piacere".

Vlahovic è forte?

"Abbastanza (ride, ndr). Mi ha impressionato la personalità con cui sta in campo anche se, tra virgolette, si atteggia. Però è forte, infatti ci ha pure segnato".

In foto, Ricci con l'organizzatore Enzo Banti