Dagli inviati Ranieri (s.stampa): "Il click mentale è arrivato con il Como. La quota salvezza si sta alzando"

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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza dopo il pareggio contro l'Inter. Queste le sue parole:

Quanto aiuta aver giocato così con una squadra come l'Inter?: "Oggi abbiamo fatto una gara incredibile contro la squadra più forte del campionato. Lo stadio è stato il dodicesimo uomo. La pausa arriva nel momento giusto, ci aiuta a recuperare. Ci aspetta una gara fondamentale a Verona, ci faremo trovare pronti e spingeremo tanto in allenamento".

Oggi è stata la Fiorentina che ci aspettavano: "Ormai il rammarico è finito. La Fiorentina degli anni scorsi giocava per altro, oggi ci dobbiamo mettere l'elmetto e fare prestazioni come stasera":

Sullo step fatto mentalmente: "Di riunioni ne abbiamo fatte tante, anche troppe. Siamo migliorati fisicamente e mentalmente, fare peggio era difficile, ora stiamo tutti bene e siamo felici. Oggi non era facile dopo la trasferta in Polonia".

Come state fisicamente?: "Ora stiamo bene ma non voglio dare colpa a nessuno e non voglio polemiche adesso. Abbiamo lavorato molto fisicamente e mentalmente. Abbiamo sbagliato solo a Udine nelle ultime gare. Il click mentale è arrivato con il Como dopo la sconfitta contro il Cagliari".

Cosa pensi dopo la gara, più alla bella prova personale o all'errore sul gol?: "Purtroppo penso solo all'errore sul gol, me lo sono fatto sfuggire, Barella ha messo una grande palla, dovevo essere più pronto ma sono felice per la reazione della squadra, potevamo sia vincere che perderla nel finale".

Sulla quota salvezza: "Si sicuramente, la Cremonese ha fatto una grande vittoria a Parma, la salvezza non arriverà in tempo breve. Il destino è nelle nostre mani, siamo carichi e dopo stasera andiamo a casa soddisfatti".