PRIMAVERA, Fiorentina-Roma 5-2: rivivi il LIVE di FV!

48' - Finisce qui la partita! La Fiorentina con una strepitosa manita batte 5-2 la Roma E si qualifica per il quarto anno consecutivo alla finalissima di Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta che oggi ha superato l'Empoli 3-0. A decidere la sfida del bozzi la doppietta di Bianco e la tripletta di Toci!

45' - Assegnati 3' di recupero. Intanto in casa viola dentro David ed Egharevba per Toci e Favasuli

43' - Espulso Voerkling per doppio giallo: Roma in dieci in questo finale...

38' - Kayode con un tiro a giro prova a trovare la sesta rete ma la palla finisce di poco alta

35' - Tris di cambi per la Fiorentina: entrano Sene, Neri e Romani ed escono Distefano, Agostinelli e Corradini

27' - UN GOL SENSAZIONALE DI BIANCO!! 5-2!! Azione in solitaria del centrocampista che penetra in area dalla destra e da posizione impossibile calcia sul secondo palo: la palla finisce in rete e fai esplodere il Bozzi

26' - GOL DELLA ROMA. Errore di Andonov nello spazzare via la sfera e sul pallone si avventa Tahirovic che dimezza lo svantaggio: 4-2 al Bozzi...

25' - ancora nessun cambio per la Fiorentina, che sembra gestire con discreta tranquillità la partita, nonostante la Roma provi spesso ad accelerare

15' - GOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! POKER VIOLA!! Tripletta di Toci!! Azione splendida di bianco sulla destra, palla in mezzo sulla quale si avventa un portiere della Roma che nulla può sul tap-in vincente ancora della punta albanese in area piccola! È 4-1!!!

8' - Botta di bianco al volo, palla alta non di molto. La Viola cerca il poker

2' - Viola ad un passo dal 4-1! Bellissimo contropiede con la palla che arriva a Toci che entra in area dalla destra e mette in messo per Bianco che non aggancia

1' - Via alla ripresa!

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui primo tempo: una grande Fiorentina Primavera all'intervallo è in vantaggio per 3-1 sulla Roma, decidono la rete di Bianco e la doppietta di Toci

45' - Assegnati 2' di recupero

42' - Gioco interrotto perché Dniaye, cadendo dopo uno scontro di gioco, ha battuto la testa sul terreno di gioco

40' - Viola ad un passo dal poker con Distefano: azione personale dell'esterno che in piena area calcia sul primo palo colpendo il legno alla sinistra di Mastrantonio

34' - La Fiorentina gestisce il vantaggio con una discreta tranquillità. La Roma preme ma senza impensierire i viola

27' - Roma ad un passo dal 3-2. In contropiede Volpato fa partire un tiro che si infrange sul palo, sulla sfera si avventa Tahirovic che manda alto



24' - GOOOOOO!!! GOOOOOL!!! GOOOOL!! TOCI!!! Tris viola!! Bella palla di Bianco ancora per la punta viola che in area della Roma se l'accomoda e fa 3-1!

22' - GOOOOOL!!! GOOOOL!! TOCI! La Fiorentina l'ha ribaltata! Bellissima azione di Corradini per vie centrali, palla in profondità per l'albanese che entra in area e batte sul secondo palo Mastrantonio: 2-1 al Bozzi

17' - Viola ad un passo dal 2-1! Bel cross di Kayode dalla destra, stacca di testa Toci in area ma Mastrantonio para

16' - GOOOOOL!!! BIANCO!!! Che rete!!! Bellissima palla dalle retrovie di Krastev con la sfera che poi arriva al mediano viola che di destro al volo fa 1-1! Che rete splendida!!

14' - Bella combinazione tra Favasuli ed Agostinelli ma la Roma chiude bene. Viola adesso con maggiore pressione e convinzione

11' - Spinge la Fiorentina alla ricerca del pari ma la Roma si chiude bene. Poco fa bella rimessa viola con Mastrantonio che esce bene in presa alta



4' - GOL DELLA ROMA. Azione sulla sinistra con la palla che viene messa al centro, buco della difesa viola e Voerkling che deposita agilmente in rete: 0-1

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola, Roma con maglia e calzettoni bianchi

Appuntamento con la storia per la Fiorentina Primavera: oggi infatti i baby viola ospitano al Bozzi la Roma nella semifinale di Coppa Italia che si gioca in gara secca. Chi passa affronterà l'Atalanta in finale, visto che i nerazzurri hanno superato 3-0 l'Empoli nella gara delle 14. Ecco le formazioni ufficiali del match che Firenzeviola.it seguirà con il suo LIVE testuale:

FIORENTINA: Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Corradini, Bianco; Distefano, Amatucci, Agostinelli; Toci. All. Aquilani.

ROMA: Mastrantonio; Missori, Morichelli, Tripi, Keramitsis, Rocchetti; Ndaye, Faticanti, Tahirovic; Voelkerling, Volpato. All. De Rossi.

Arbitro: Maggio di Lodi.