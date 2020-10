PRADÈ, Dare la fascia a Chiesa è stato un errore

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nella conferenza stampa al termine del mercato ha parlato a lungo del caso che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Questa la sua risposta alla domanda sulla decisione di fare capitano Federico Chiesa all'ultima sua apparizione con la maglia viola: "La fascia da capitano al suo braccio è stato un errore". Il direttore sportivo viola non ha in realtà voluto dare un nome alla scelta anche se "l'imputato" numero uno è il tecnico che sulla domanda tra l'altro aveva già risposto. In,buona fede in assenza di Pezzella e Ribery, ha scelto Chiesa in quel momento per lui un giocatore viola in tutto e per tutto che doveva prendersi la squadra sulle spalle.