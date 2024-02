PIZZI, Champions? Ora si fa dura. Su Bonaventura...

Fonte: Dal nostro inviato Ludovic Mauro

A margine dell'evento organizzato per i quattro anni della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci, è intervenuto l'ex calciatore del Parma Fausto Pizzi. Queste le sue parole: "Effetto bellissimo perché Alberto è un ragazzo splendido. Essere qui era il minimo che potessi fare. Ci siamo trovati anche ieri sera".

Sull'Inter e Chalanoglu

"L'Inter è la più forte e l'ha dimostrato anche nello scontro diretto contro la Juventus. Se pur è vero che ha la Champions. Chalanoglu è secondo me tra i migliori centrocampisti al mondo. E' un giocatore con grandi qualità offensive ed è incredibile come sia diventato anche un eccellente interdittore".

La perdita di Arthur quanto è grave per la Fiorentina?

"Non è un caso che la Fiorentina abbia avuto un calo di rendimento senza di lui perché è uno di quei giocatori che fanno funzionare la squadra. Maxime Lopez è un buon sostituto ma fin qui non è riuscito a dimostrare la qualità del brasiliano".

Si può discutere Bonaventura?

"Oggi il calcio a livello economico ha determinati paletti ma giocatori come Bonaventura in squadra ci devono essere".

La Fiorentina può arrivare quantomeno in Europa League?

"A dicembre ti avrei detto sicuramente di sì. A gennaio però sono rientrate tante squadre pericolose. Adesso per Champions ed Europa League si fa dura. Deve riprendere il cammino. davanti ci si aspettava probabilmente di più. La squadra ha una forte identità e gioca bene però serve anche concretizzare per portare a casa partite difficili".

Fino a che punto è importante l'allenatore?

"Chiaramente la strategia del tecnico è fondamentale. Però è centrale anche che i giocatori credano al 100% nelle sue idee. Italiano ha un'identità forte anche se nel calcio talvolta essere troppo estremista non si sposa con il risultato. Tutto passa però attraverso un percorso. Per arrivare in Champions la Fiorentina paga un po' d'esperienza".