L'amichevole del 2024 col Montpellier costa caro: 32 Daspo ai tifosi viola

La Questura di Firenze ha emesso 32 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Fiorentina per i violenti scontri avvenuti il 4 agosto 2024, prima dell’incontro amichevole Fiorentina-Montpellier. Ventiquattro provvedimenti hanno una durata compresa tra uno e cinque anni, mentre gli altri otto vanno dai cinque ai dieci anni e prevedono anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lo riporta la Nazione: le misure sono state adottate al termine delle indagini della Digos, che ha ricostruito quanto accaduto nella zona del ponte Giovanni da Verrazzano, all’altezza del Lungarno Colombo, dopo le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Questura.

Secondo quanto emerso, un gruppo di ultras del Montpellier sarebbe arrivato a Firenze con l’intento di cercare lo scontro con la tifoseria locale, pur non potendo assistere alla partita. L’impianto del Viola Park, infatti, non era idoneo ad ospitare tifoserie rivali. I tifosi francesi si spostavano a bordo di più minivan, incolonnati lungo il Lungarno, quando sono stati intercettati dagli ultras fiorentini organizzati.

La rissa, durata pochi minuti ma di estrema violenza, ha coinvolto circa 80 ultras delle due fazioni: 32 fiorentini e una cinquantina di francesi. I partecipanti erano armati di aste, cinghie e altri oggetti contundenti, con il volto travisato da caschi e passamontagna. I Daspo notificati vietano l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con possibilità di ricorso.