PIOLI, Con Rialti c'era affetto. Un amico leale

C'è anche Stefano Pioli a Palazzo Vecchio per ricordare Alessandro Rialti. Queste le parole dell'ex tecnico viola dal palco: "C'era un affetto reciproco ed ho apprezzato molto il fatto che quando tornai ad allenare a Firenze non approfittò del nostro rapporto per avere una corsia preferenziale. È sempre stato un amico leale e un grande tifoso della Fiorentina".