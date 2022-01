PIATEK È ARRIVATO A FIRENZE! LE PRIME IMMAGINI DEL NUOVO COLPO VIOLA

Il colpo last-minute della Fiorentina è sbarcato a Firenze: Krzysztof Piatek è da poco arrivato all'areoporto di Peretola con un volo da Francoforte ed è pronto a diventare il nuovo rinforzo per la squadra di Vincenzo Italiano dopo un anno e mezzo passato in Bundesliga. L'ormai ex attaccante dell'Herta Berlino è in città per le visite mediche di rito ed in giornata completerà l'iter-burocratico per diventare a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina, con cui si legherà con la formula del prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato a 15 milioni. Grazie ai nostri inviati, vi possiamo mostrare le prime immagini del polacco a Firenze: