PALLADINO, Vittoria più bella da quando alleno. Bove top

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine dello straordinario successo ottenuto sulla Roma, dalla sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Ecco le sue parole: “La consapevolezza, l’atteggiamento, lo spirito di squadra e la forma fisica hanno fatto la differenza: io lo dicevo già ad agosto, quando i commenti erano diversi ma io vedevo i ragazzi crescere. Ora dobbiamo però tenere a bada tutto questo entusiasmo: ci fanno piacere gli elogi ma dobbiamo rimanere umili. L’atteggiamento mostrato è stato da grande squadra e siamo stati bravi a mettere in difficoltà un team molto forte. La squadra deve stare sul pezzo”.

L’asticella si è alzata?

“L’obiettivo di questa squadra non c’è. Non dobbiamo alzare nessuna asticella: questo è un campionato difficile e molto equilibrato. Solo così possiamo fare grandi cose”.

Che valore ha per lei questa vittoria?

“Tra tutte le partite che ho fatto in Serie A questa è quella che mi ha dato più soddisfane ed emozione: è stata fatta una grande partita, ho visto davvero tutto quello che volevo vedere. Ma dobbiamo continuare così: dobbiamo avere l’equilibrio di pensare anche che alcune volte le cose non andranno bene”.

Come valuta la prova di Comuzzo e come sta il ragazzo?

“Io di solito non parlo mai di singoli… ma stasera ha fatto una grande partita, giocando da veterano: è dal primo giorno che lo alleno che ho capito che poteva fare tanto e giocare in Serie A. Lui è uno molto freddo, non si emoziona: deve continuare a lavorare, può crescere ancora tanto”.

Come ha vissuto Bove questa gara?

“Edoardo era molto carico in settimana: ci ha dato una mano nelle strategie interne della Roma, parlandomi delle caratteristiche dei giocatori. Ci teneva in modo particolare a far bene, ha fatto una gara fantastica. E’ un ragazzo straordinario ma io vedo la crescita in tutti i miei giocatori”.