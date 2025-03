Palladino sorride: "Recuperati Adli e Folorunsho, rosa al completo"

Portieri ma non solo. Nella conferenza stampa della vigilia di Conference, Raffaele Palladino ha parlato anche della situazione infortunati e del clima che si respira nello spogliatoio. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sappiamo bene quanto sia alta l'attesa su questa gara, che è importante per noi e per la società. Non vediamo l'ora di scendere in campo. I tifosi sono sempre stati la nostra carica e sono convinto che ci daranno una grande mano. Per noi è come una finale e vogliamo assolutamente passare il turno".

Come si supera questo momento negativo?

"Indubbiamente i risultati non sono quelli che speravamo, è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi due messi abbiamo avuto delle difficoltà sotto il profilo degli infortuni, ma questo non vuol essere un alibi. Noi possiamo fare di più ma a Napoli ho percepito cose positive. Abbiamo fatto un buon primo tempo pur facendo degli errori, ma nella ripresa abbiamo messo in difficoltà il Napoli mostrando personalità. Mi aspettavo un calo fisico per l'impegno di Atene ma non c'è stato. Vedo crescita e il rientro di Folorunsho e Adli mi fa ben sperare, avere la rosa al completo per me è importante"