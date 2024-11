NAZIONALE, Ricci torna a casa, stasera arriva Locatelli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il regista del Torino e della Nazionale, uscito infortunato dal derby, torna a casa dopo le valutazioni dello staff medico azzurro. Al suo posto il ct Luciano Spalletti ha chiamato Manuel Locatelli, della Juventus, che arriverà in serata. Ecco la spiegazione del ct:

"Ricci va a casa perché abbiamo iniziato questo rapporto con le società e se un giocatore rischia di farsi male non lo portiamo. Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo per la prima partita, poi avrebbe dovuto stringere i denti. A noi per la prima partita ci vogliono due mediani e quindi va a casa e viene un altro. Chi al suo posto? Locatelli".