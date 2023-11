NARDELLA, Arno sotto controllo. Le criticità del weekend

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Questi gli aggiornamenti sul maltempo del sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della conferenza straordinaria indetta nella Sala integrata di Protezione civile dell'Olmatello: "Siamo tutti concentrati per le operazioni di ripristino delle situazioni colpite dal mal tempo e per il ritrovamento degli ultimi due dispersi che ancora si registrano sul territorio. Ringraziamo la Protezione Civile per il suo lavoro, possiamo anche dire che la situazione dell'Arno è sotto controllo, così come è fuori pericolo il reticolo fluviale ad esso collegato. La situazione è più difficile su Campi Bisenzio con molte famiglie sfollate, ma stiamo lavorando senza sosta su quel fronte. Pare che le previsioni meteorologiche per il fine settimana non siano molto buone, il rischio è che diventino difficili le operazioni di soccorso.

C'è ancora in vigore l'allerta per le raffiche di vento su Firenze, l'invito è di fare attenzione ai viali alberati e i giardini. Siamo in costante contatto coi sindaci delle zone più colpite, la cosa più importante è che si trovino gli ultimi due dispersi di Campi e di Vinci. Governo? Non ho avuto contatti, ci ha pensato il presidente della Regione, con cui ci raccordiamo anche noi".