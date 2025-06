Dagli inviati Matteo Restivo: "Sono fiorentino d'adozione. Il Calcio Storico mi ha sempre affascinato"

Il nuotatore della Rari Nantes Firenze Matteo Restivo sarà Magnifico Messere della semifinale del Calcio Storico Fiorentino Azzurri-Rossi. Queste le sue parole raccolte da Radio FirenzeViola: "Sono fiorentino di adozione. Sono undici anni che vivo qui. Sono stato accolto e sono diventato uomo. Ho rappresentato la città a due Olimpiadi e per me è un'emozione. Il calcio storico l'ho scoperto grazie a qualche documentario. Non sono mai riuscito a vedere una partita perché sono sempre state nel periodo delle gare ma mi ha sempre affascinato. Ho sviluppato anche un sentimento da quando sono stato invitato a fare il Magnifico Messere. Mi hanno contatto in tantissimi".

Cosa accomuna il nuoto al calcio storico?

"Sicuramente il sacrifico. A noi manca la parte di contatto ma vedo che la mole di allenamento è condivisa. Poi ovviamente la competizione".

L'interesse è solo per il nuoto fiorentino?

"Io faccio parte della Rari Nantes che porta in alto i colori della città da molto tempo e il mio interesse è rivolto ai nostri atleti, quelli che abbiamo in casa.

Che anno è stato il 2025?

"Per me il 2025 è stato un anno particolare. Mi sono impegnato soprattutto in altre attività dopo le olimpiadi quindi dal lato sportivo sarà una stagione di passaggio".