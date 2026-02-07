Dagli inviati Vanoli: "Vediamo le cose positive. Gosens, manca brillantezza. Dodo poco lucido"

Al termine del pareggio odierno contro il Torino, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così in sala stampa: “Noi troppo bassi nel finale? È l’atteggiamento che è stato sbagliato: loro hanno messo dentro centimetri e saltatori. Mi dispiace per i ragazzi e lì devo essere bravo io a farglielo capire. Noi anche stavolta abbiamo preso il gol dello svantaggio, come sempre facciamo. Nel finale ci è mancata lucidità: ci siamo fatti saltare troppo nei cross nel finale. È un peccato perché avevamo reagito bene: dobbiamo stare sul pezzo. Ci meritavamo un po’ di più. Sono felice per il gol di Kean che è un giocatore recuperato. Dobbiamo migliorare in fase difensiva”.

Paratici l’ha definita “Re Leone dello spogliatoio”: ma la squadra la segue?

“Io credo che lo spogliatoio abbia dimostrato con la reazione avuta che è una squadra unita, che vuole migliorare. In questo momento però è essenziale guardare le cose positive di questa squadra, che sono tante. Se non le guardiamo, ci tiriamo la mazzata finale”.

Quanto la può aiutare Paratici?

“Stiamo parlando di un direttore di alto livello che ha dato un’impronta ai ragazzi e alla società. È un grande valore aggiunto per la situazione in cui siamo. Ora siamo tutti a lottare e io sono contento di una figura del suo spessore. Mi sono confrontato con lui e abbiamo parlato di calcio. E’ una figura importante per la squadra”.

Come mai Gosens è rimasto fuori?

“Secondo me abbiamo affrettato un po’ il suo rientro e ora gli sta mancando la brillantezza. Resta un giocatore molto importante nello spogliatoio: lui vuole combattere con noi. Ma anche Parisi resta un giocatore che oggi ha fatto bene”.

Ci sono giocatori che non hanno recepito che la Fiorentina deve lottare per la salvezza?

“Io penso che il primo gol preso sia stato un errore collettivo. Sui singoli dico che Dodo doveva essere più lucido nel finale”.

Dal mercato poteva arrivare un difensore in più utile per i finali?

“Noi abbiamo preso un centrale, ovvero Rugani. Adesso lo stiamo rimettendo in forma perché ha giocato poco. Penso che la società abbia fatto il massimo in quel settore”.

Ci spiega le scelte della lista Uefa?

“Sono state scelte difficili, se cambi tanti giocatori devi fare delle scelte anche dolorose. Rugani non è ancora al meglio della condizione e per questo lo abbiamo tenuto fuori. Brescianini out è perché noi in quel ruolo abbiamo anche Fazzini e Ndour”.

Come sta Gudmundsson?

"Vediamo, dovrà fare degli esami. Ma perché lui esca ce ne vuole... vedremo".