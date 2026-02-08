Top FV, chi si salva tra i viola in Fiorentina-Torino? Vota il sondaggio!
Serata amarissima, quella del sabato del Franchi, per la Fiorentina. La squadra viola assapora fino alla fine il gusto della vittoria contro il Torino, quando in pieno recupero è Maripan a strozzare in gola l'urlo dei padroni di casa. I granata erano passati avanti con Casadei, poi prima Solomon e poi Kean avevano rimesso in carreggiata la Fiorentina, prima del suddetto gol di Maripan a tempo scaduto. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a indicare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
