Paratici una furia dopo la rete di Solomon: la ricostruzione di DAZN

vedi letture

Curioso retroscena rivelato da DAZN su come Fabio Paratici abbia vissuto la sua prima partita da dirigente della Fiorentina al Franchi. In particolare il focus è stato sulla reazione dell'ex dirigente del Tottenham dopo la rete del pareggio della Fiorentina realizzata da Solomon, quando Paratici si è arrabbiato molto parlando in maniera animata con Goretti al suo fianco. Il motivo della rabbia era dovuta alla mancanza di calma riscontrata evidentemente nella squadra. "Un gol lo facciamo, calma", una delle frasi pronunciate dal dirigente.