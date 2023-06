MARANI, Mi hanno magnificato il V. Park: verrò a vederlo

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

A margine della presentazione del pallone ufficiale della Serie C, al Circolo Canottieri di Firenze, si è così espresso sulla Fiorentina il presidente della Lega Pro, Matteo Marani: "Comincio col dire che conosco bene questa città, la Fiorentina non è riuscita a vincere le due finali ma ha trascorso un'annata soddisfacente. Parliamo di una società che guarda alla progettualità, penso al Viola Park, che tra l'altro mi hanno magnificato e lo vorrò vedere. Sulle seconde squadre, la Fiorentina deve pensarci, però serve un criterio e ringrazio i miei club perché non è banale accettare le squadre B in quanto tolgono per forza un posto alla prima".