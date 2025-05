Dagli inviati Isco: "La semifinale contro la Fiorentina sarà una delle partite più importanti della mia carriera"

In conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League contro la Fiorentina, Isco Alarcon del Betis, ha parlato con grande determinazione, sottolineando la fiducia della sua squadra nonostante i momenti difficili vissuti durante la stagione. "Non ho dato nessun consiglio ai miei compagni. Siamo tutti concentrati e lavoriamo per fare bene. Abbiamo attraversato situazioni complicate, ma ne siamo usciti. Il primo passo per vincere è credere, e noi ci crediamo. Faremo di tutto per vincere, sia in casa che fuori casa", ha dichiarato il centrocampista ex Real Madrid.

Isco ha poi riflettuto sulla sua esperienza internazionale, che potrebbe rappresentare un vantaggio per il Betis: "Ho avuto la fortuna di giocare semifinali e finali importanti, ma questo fa parte del passato. Domani sarà una delle partite più importanti della mia carriera. Spero di aiutare i miei compagni e i tifosi. Ora penso solo al presente e al futuro".

Il tecnico Manuel Pellegrini ha aggiunto che la partita sarà fondamentale per il Betis, ma che non c'è spazio per la sicurezza: "Nessun rivale è facile, soprattutto la Fiorentina, che ha già affrontato due semifinali di Conference. La partita di domani sarà decisiva, ma dovremo mantenere la personalità sin dal primo minuto. Non dobbiamo pensare che vincere in casa ci garantirà il ritorno. Sarà una semifinale che si deciderà nei dettagli".

Riguardo alla vittoria della Copa del Rey 2022, Pellegrini ha parlato di similitudini tra quella squadra e l'attuale Betis: "C'è una grande fiducia, proprio come nel 2022. Questo è un vero gruppo, tutti sono coinvolti, sia chi gioca che chi entra. Siamo concentrati sulla Conference, ma anche sul campionato".