Dagli inviati Galloppa dopo il ko con il Monza: "Questo ko è la fotografia del nostro momento"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Monza per 2-1. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Questa sconfitta è la fotografia del nostro periodo. Prendiamo due tiri in porta e prendiamo due gol. Ci sono delle ingenuità nostre sui gol. Per quello che produce la squadra dobbiamo essere più incisivi davanti, dobbiamo fare più gol".

Il problema è il reparto difensivo? "Le partite si decidono dentro le aree di rigore, lo dico sempre. Secondo me ci manca un po' di attitudine mentale di essere sempre concentrati. Per come giochiamo poi probabilmente qualcosa dietro lo lasciamo, ma questo forse è più un demerito mio. Noi cerchiamo di fare sempre la partita, poi ci manca l'attitudine di essere cattivi dietro. Davanti stiamo comunque faticando, stiamo cercando soluzioni perché dobbiamo fare meglio".

C'è qualche problema a livello mentale? "Non credo che loro si sentano sicuro dei playoff, anche perché ancora non ci siamo matematicamente. Un click negativo scatta perché gli episodi ci stanno dando contro. Io però adesso vedo che ci sta mancando quello step finale dentro l'area di rigore. La squadra oggi ha fatto la partita, però manca qualcosa. Oggi volevamo vincere, ora abbiamo altre due gare in casa e speriamo di fare risultato. Il fattore campo ci può aiutare. Anche perché poi le finali si giocheranno qui. Dobbiamo limare al minimo gli errori".

Cambio tattico? "Siamo passati 3-4-2-1 oggi perché c'erano dei ragazzi che scendevano, ho scelto in base a chi avevo. Ma comunque i ragazzi conoscono i principi di gioco. Secondo me i primi 20 minuti abbiamo fatto bene. Poi siamo ripassati a 4 per avere più gestione, ma il modulo non ci ha dato problemi. Dobbiamo rimanere in quella zona di classifica, e poi ce la giochiamo con tutti".