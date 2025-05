FirenzeViola Palladino: "Il gruppo ha raggiunto un salto di qualità anche contro le squadre con meno blasone"

Alla vigilia della semifinale di andata di Conference League contro il Betis, Raffaele Palladino ha parlato del percorso della Fiorentina in Serie A. Il tecnico viola ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la squadra ha compiuto un salto di qualità importante, in particolare nelle sfide contro le squadre di minore blasone:

"In Serie A non esistono gare facili, come abbiamo visto nei giorni scorsi", ha dichiarato Palladino. "Ogni squadra ha dei valori e può metterti in difficoltà. Tuttavia, credo che la nostra squadra abbia fatto un passo avanti, soprattutto in termini di maturità. Ci è voluto del tempo, ma oggi siamo riusciti a raggiungere un livello molto alto anche nelle partite contro squadre che sulla carta hanno meno storia e prestigio".

Palladino ha messo in evidenza la crescita collettiva della Fiorentina, che ora è pronta ad affrontare le sfide più impegnative in Europa con maggiore consapevolezza e determinazione.