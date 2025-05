FirenzeViola Gosens: "Vittoria su Cagliari segno di crescita, ora dobbiamo chiudere in bellezza"

Alla vigilia della sfida contro il Betis, Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa, riflettendo sul percorso della Fiorentina e sul recente successo contro il Cagliari. "Il modo in cui siamo riusciti a vincere a Cagliari dimostra che abbiamo fatto un salto di qualità", ha affermato il calciatore. "Venivamo da giorni difficili, in cui erano successe tante cose e non era facile mantenere la calma. Ma essere riusciti a portare a casa i tre punti in quella situazione significa che la squadra ha fatto un grande passo avanti in termini di maturità e determinazione".

Gosens ha poi aggiunto che, nonostante i progressi, la stagione non è ancora conclusa:

"Adesso però dobbiamo fare ancora di più. Queste ultime gare sono decisive e abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di speciale. Dobbiamo concludere l'impresa e giocare al meglio fino alla fine". La partita di domani con il Betis Siviglia si prospetta cruciale, e Gosens ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la sfida con la giusta mentalità.