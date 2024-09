MALDINI, Adli pedina di livello. Palladino? Ci vuole tempo

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

L'ex bandiera e dirigente del Milan Paolo Maldini, presente oggi a Coverciano in occasione della premiazione del Nereo Rocco ed. 2024, ha parlato così di alcuni temi d'attualità: "A Firenze sono venuto da avversario, sia con il Milan ma anche in azzurro con la Nazionale: sono per certi aspetti legato a questa città".

Che idea si è fatto della Fiorentina?

"Ha cambiato tanti giocatori e l'allenatore, per cui ci vuole tempo: le cose fatt bene necessitano di tempo".

Che giudizio dà di Yacine Adli, da poco approdato in viola?

"E' un giocatore che ha trovato poco spazio lo scorso anno ma è un elemento che può dare tanto. Ha geometrie ed è un calciatore di alto livello".

Le piace Palladino?

"L'idea per lui, passano da Monza a Firenze, è stata quella di fare un salto di qualità: ha fatto grandi cose ma anche a lui dovrà essere concesso del tempo".