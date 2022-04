LOTTI A FV, Contento per Castrovilli. E sul logo...

Dal Museo del Calcio a Coverciano per celebrare la Giornata del Digitale, l'ex ministro dello Sport Luca Lotti ha parlato di questioni legate al calcio italiano e alla Fiorentina. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it, a cominciare dall'esclusione dell'Italia dal Mondiale: "Innanzitutto bisogna affrontare il problema e non trovarsi a parlarne solo per degli episodi. Dopo l'eliminazione con la Svezia bisognava ripartire dai giovani, ma ci sono troppe distorsioni in quel mondo. Bisogna dire che in C sono troppi 60 club. Il problema non è il limite degli stranieri, piuttosto certi vincoli che penalizzano i ragazzi italiani come il fatto che sia più vantaggioso prendere un giocatore dall'estero piuttosto che dall'Italia. Le seconde squadre possono essere un'idea ma non come orpello".

Il nuovo stemma della Fiorentina?

"Credo sia una scelta che la società fa bene a prendere al di là delle polemiche. Tanto a Firenze ci si divide su tutto. La Fiorentina fa bene ad investire sul merchandising e sulle strutture".

La partita con l'Empoli?

"Previsioni non ne posso fare, anche perché ero presente alla partita d'andata… Sono due squadre che stanno bene. La Fiorentina deve restare agganciata al treno dell'Europa, sono convinto che sarà una bella partita".

Il rinnovo di Castrovilli la fa felice?

"Per la Fiorentina è una buona notizia, è al centro di questo progetto e sono contento se arriverà il rinnovo. Vuol dire che si investe nel futuro e che la Fiorentina si sta muovendo in quella direzione".