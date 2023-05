LEBOWSKI, Nuova casa alla Trave: l'annuncio con la Uisp

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Il Centro Storico Lebowski avrà una nuova casa al centro sportivo ‘La Trave’. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Palazzo Vecchio l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Cosimo Guccione, il presidente della Uisp Marco Ceccantini e la presidente e il direttore generale del Centro Storico Lebowski Ilaria Orlando e Lorenzo Giudici, che hanno illustrato l'innovativo progetto di rigenerazione urbana che permetterà di garantire al Centro Storico Lebowski una nuova casa.

"Abbiamo lavorato con queste due realtà importanti per riportare il Lebowski a Firenze, grazie alla Uisp che gestisce la Trave dove si allenava, anni fa, anche qualche squadra giovanile viola’ ha detto l’assessore Guccione. "Un bando della Cassa di risparmio vinto ci permetterà di riqualificare tutto l’impianto. Già da questa estate con una manutenzione per renderlo più fruibile mentre poi lavoreremo per riqualificare completamente le strutture con tribune per il pubblico, anima centrale del Lebowski, di circa 600 posti. Ma lo spazio per i tifosi sarà molto più ampio".

Ceccantini invece spiega: "La Collaborazione di 17 anni con Fiorentina è stata interrotta con la vendita dei Della Valle. Avevamo dei progetti ma tutto è saltato e ci siamo trovati spiazzati fino al maggio 2022, quando abbiamo instaurato una collaborazione con il Centro Storico Lebowski. Stiamo lavorando anche per un punto ristoro a disposizione di tutta la cittadinanza anche grazie ad installazioni di fitness gratuito con il bando vinto. Ma in questa operazione c’è anche un risvolto sociale con opportunità lavorative per extracomunitari’.

La presidentessa Orlando afferma: "Veniamo da 13 anni di nomadismo e torniamo nel Comune di Firenze al quale sentiamo di appartenere. Alla Trave quest’anno si sono già allenati i 200 bambini della scuola calcio ed ora ci sposteremo con tutte le squadre. E questa collaborazione significa poter progettare".

"Per noi è una giornata di festa, che aspettavamo da tanti anni e ne siamo felici. È un’operazione condivisa da una visione di sport, un segnale che ci ha fatti sentire protetti e in grado di fare dei passi avanti. L’impostazione più simile alla nostra idea di sport è proprio la Uisp e noi impareremo a prenderci cura e gestire La Trave, in un’area importante della città, nel quartiere 5, della cui rigenerazione vogliamo essere protagonisti. Non si basa sulla mercificazione e esclusività di utilizzo ma promuove dal basso la partecipazione della cittadinanza, vogliamo diventi la porta nord delle Cascine, quindi tocca anche tanti altri temi oltre quello sportivo’ ha chiuso Lorenzo Giudici.

La durata della concessione sarà di 5 anni più 5, di cui due già passati ma la speranza è di allungarla ulteriormente. Per la prossima stagione sportiva il Cs Lebowski giocherà le partite casalinghe nell’impianto dell’Isolotto, in attesa appunto delle tribune.