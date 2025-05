Dagli inviati Palladino sull'esclusione di Kean: "Schierarlo subito sarebbe stato rischioso"

Ha fatto e farà molto discutere l'esclusione di ieri sera di Moise Kean dai titolari della sfida poi persa dalla Fiorentina per 2-1 contro il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League. Un'esclusione per molti inattesa visto che l'attaccante era tornato ad allenarsi da martedì dopo qualche giorno passato lontano dai compagni per motivi familiari.

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, da molti criticato per questa scelta, in conferenza stampa post partita ha spiegato così l'esclusione del suo miglior realizzatore stagionale: "È stato una settima fuori, a casa, in famiglia, ed è rientrato il giorno in cui siamo partiti. Non ha fatto allenamenti con la squadra, mi sembrava doveroso preservarlo a livello fisico, perché mettere in campo dall’inizio un giocatore senza allenamenti è rischioso. E poi è anche per rispetto per i compagni che si sono allenati tutto il giorno. Moise ha dato grande vivacità e forza alla squadra, anche Beltran e Gud hanno fatto un buonissimo primo tempo".