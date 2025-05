Dagli inviati Pellegrini: "Non commento Folorunsho-Lo Celso. Non abbiamo concesso tanto"

Dalla sala stampa del Benito Villamarin, il tecnico del Betis Manuel Pellegrini ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina: "Abbiamo vinto e non ci sono critiche da fare. Potevamo fare di più in alcune situazioni ma non abbiamo concesso tanto ai viola. Per il ritorno ho sempre detto che sarebbe stato uno scontro equilibrato. Ma facendo come oggi faremo bene anche al ritorno".

Contatto Folorunsho-Lo Celso?

"Non commento, ci pensano gli arbitri a queste cose".

Secondo lei è un risultato giusto?

"La cosa importante era vincere, ora dobbiamo vincere anche il ritorno. Le 3 sostituzioni? Vedevo la mia squadra in forma, senza alcun tipo di problema. Non servivano cambi. Jesus Rodriguez non stava benissimo, io sono soddisfatto dei miei ragazzi e non cambieremo nulla al ritorno".

Un commento sullo stadio?

"Ambiente fantastico, difficile paragonarlo ad altre gare".

Come state?

"Siamo un po' stanchi ma non abbiamo infortuni. Ora pensiamo al campionato e da lunedì alla Fiorentina. Lo Celso? Senza di lui la squadra fa fatica. Per me è molto forte, l'ho sempre detto".