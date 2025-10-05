Dagli inviati
La Fiorentina è arrivata al Franchi: le immagini con gli applausi per i viola
FirenzeViola.it
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Roma, partita valida per la sesta giornata di Serie A in programma alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra viola è arrivata nell'impianto che ospiterà la sfida circa dieci minuti fa a bordo del consueto pullman griffato di viola. Questo il video che mostra la discesa dei calciatori viola tra le centinaia di presenti che hanno provato a caricare la squadra. In seguito anche la Roma è arrivata allo stadio, accolta diversamente dai tifosi presenti.
Pubblicità
Dagli inviati
FirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiaradi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com