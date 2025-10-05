Gudmundsson prima di Fiorentina-Roma: "La vittoria in Conference ci ha dato fiducia"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole: "Ci ha dato tanta fiducia la vittoria in Conference, vogliamo tornare a vincere anche in campionato, per noi e i nostri tifosi".

Come ti senti? "Mi sento bene, ho avuto un infortunio in Nazionale nell'ultima pausa, sto migliorando".