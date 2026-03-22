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Kolarov (s.stampa): "A Firenze non è mai facile giocare, loro hanno reagito bene al gol"

Kolarov (s.stampa): "A Firenze non è mai facile giocare, loro hanno reagito bene al gol"FirenzeViola.it
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Oggi alle 23:33Dagli inviati
di Lorenzo Della Giovampaola

Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Franchi con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: 

Sta subentrando un po' di paura, non vincete da 4 partite: "Se conti anche la Coppa Italia sono 4, ma in campionato sono 3. La squadra ha cominciato e ha chiuso bene, c'è mancata la parte centrale. La Fiorentina ha reagito bene dopo il gol subito. Qua non è mai facile venire a giocare, il risultato è giusto, siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani".

È solo un problema fisico o anche mentale: "Noi lavoriamo su entrambe le cose, proveremo a migliorare quello che abbiamo sbagliato stasera. Non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Ci sta un momento di calo, lo hanno avuto anche le altre. Siamo ottimisti e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Andiamo sulla nostra squadra".

Dopo il gol di Pio Esposito serviva chiuderla?: "D'accordo, potevamo sfruttare quei dieci minuti per chiederla, ci è mancata lucidità, abbiamo speculato che non è nel nostro DNA":