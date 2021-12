ITALIANO, Su Berardi: "Ha delle qualità straordinarie"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo in conferenza stampa ed ha analizzato anche le qualità di Domenico Berardi, pericolo numero uno per i viola ed osservato speciale in ottica mercato. Queste le sue dichiarazioni: "Ha delle qualità straordinarie, è determinante e fa assist: sarà un pericolo così come i suoi compagni. Dovremo limitarlo e cercheremo di non farlo accendere, anche se non sarà facile".