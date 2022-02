ITALIANO (S.STAMPA), Identità solida. E su Drago...

Al termine della vittoria ottenuta oggi contro l'Atalanta, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha preso la parola in sala stampa. Ecco le sue parole: "La vittoria di oggi vale tanto perché contro una squadra che ha dimostrato di essere una grandissima: è stata una gara equilibrata, siamo stati bravi a sfruttare la situzione di Piatek ma anche noi abbiamo concesso poco. Sono felice perché diamo continuità alle nostre prestazioni. Sono contento perché spero che questo successo ci dia fiducia. Le gare con l'Atalanta diventano sempre pericolose, il nostro portiere ha toccato più palloni di tutti. Sono contento per Dragowski, perché era tanto che non scendeva in campo. Il lavoro sta pagando, quello che abbiamo iniziato a Moena sta dando i suoi frutti".

Il messaggio di Commisso nel post-gara?

"Ha ringraziato la squadra per il lavoro: il nostro compito è quello di farlo divertire e ci stiamo riuscendo"

Il sogno del 4° posto?

"I ragazzi devono sapere che dobbiamo continuare a galleggiare in questa zona di classifica... certo chi la guarda è normale che si riempia gli occhi e cerca di pensare ad un futuro più roseo. Ma noi commettiamo degli errori durante la partita, io rimarrei tranquillo e cauto".

Sui 5 gol di Piatek.

"Noi lavoriamo per far sì che sia Piatek che Cabral migliorino, ma ancora si devono ambientare. Kris sicuramente ha il vantaggio di conoscere questo calcio e anche la lingua: Piatek si è calato perfettamente nella nostra dimensione, questo mi fa capire che la nostra identità c'è ed è solida. Vuol dire che il nostro progetto non poteva finire a gennaio ma dobbiamo continuare a lottare, partita dopo partita".

Su Dragowski.

"Ha fatto una grande parata sullo 0-0, il suo valore non si discute".